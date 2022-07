Castellabate, circa 200 partecipanti per la tre giorni di nuoto di fondo (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCastellabate (Sa) – circa 200 nuotatori, compresa una rappresentanza dall’Argentina, hanno preso parte alla tre giorni di nuoto di fondo nelle acque di Castellabate, nell’ambito delle gare organizzate dal Circolo Nautico Punta Tresino con il patrocinio del Comune di Castellabate e della FIN, con la collaborazione del Centro Sportivo Italiano e del Circolo Canottieri Agropoli, e con il supporto degli sponsor RTS e Convergenze. L’iniziativa rientra nell’ambito del Grand Prix “Le Tre Sirene”, che si svolgerà fino al mese di settembre tra Costiera Amalfitana, Cilentana e Penisola Sorrentina. Nella traversata di 3 km ha trionfato Salvatore Mazzotta (SSD Sorrento Infinity Arl), seguito da Massimiliano Pinto (Due Ponti SSD) e Giuseppe Cantisano ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) –200 nuotatori, compresa una rappresentanza dall’Argentina, hanno preso parte alla tredidinelle acque di, nell’ambito delle gare organizzate dal Circolo Nautico Punta Tresino con il patrocinio del Comune die della FIN, con la collaborazione del Centro Sportivo Italiano e del Circolo Canottieri Agropoli, e con il supporto degli sponsor RTS e Convergenze. L’iniziativa rientra nell’ambito del Grand Prix “Le Tre Sirene”, che si svolgerà fino al mese di settembre tra Costiera Amalfitana, Cilentana e Penisola Sorrentina. Nella traversata di 3 km ha trionfato Salvatore Mazzotta (SSD Sorrento Infinity Arl), seguito da Massimiliano Pinto (Due Ponti SSD) e Giuseppe Cantisano ...

