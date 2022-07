Caronte: l’ondata di calore in attenuazione, in arrivo piogge e fresco (Di lunedì 4 luglio 2022) In arrivo temporali e aria fresca soprattutto nel nord Italia: Piemonte, Lombardia, Veneto e rispettive aree alpine. Tra mercoledi 6 e 7 previsto sensibile calo delle temperature fino ai 10 gradi. Un toccasana soprattutto per i terreni settentrionali da tempo aridi e in preda alla siccità. Sebbene sia atteso per oggi l’apice massimo di calore dovuto all’ondata sahariana “Caronte”, con temperature superiori ai 35 gradi, tra pochi giorni le cose potrebbero cambiare per tutta la penisola. A controbilanciare l’ondata di calore, l’arrivo delle correnti fresche nord-europee: il contrasto potrebbe favorire temporali, piogge e persino grandinate, che rinfrescheranno l’aria e ci daranno un piacevole ristoro al caldo asfissiante delle ultime settimane. In ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Intemporali e aria fresca soprattutto nel nord Italia: Piemonte, Lombardia, Veneto e rispettive aree alpine. Tra mercoledi 6 e 7 previsto sensibile calo delle temperature fino ai 10 gradi. Un toccasana soprattutto per i terreni settentrionali da tempo aridi e in preda alla siccità. Sebbene sia atteso per oggi l’apice massimo didovuto alsahariana “”, con temperature superiori ai 35 gradi, tra pochi giorni le cose potrebbero cambiare per tutta la penisola. A controbilanciaredi, l’delle correnti fresche nord-europee: il contrasto potrebbe favorire temporali,e persino grandinate, che rinfrescheranno l’aria e ci daranno un piacevole ristoro al caldo asfissiante delle ultime settimane. In ...

