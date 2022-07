Carneficina sulla Marmolada, almeno sette morti nella catastrofe climatica che mette in guardia l'Italia (Di lunedì 4 luglio 2022) L'ondata di caldo che ha portato a temperature anche oltre i 10 gradi in vetta: questa sarebbe la principale causa della tragedia avvenuta ieri... Leggi su today (Di lunedì 4 luglio 2022) L'ondata di caldo che ha portato a temperature anche oltre i 10 gradi in vetta: questa sarebbe la principale causa della tragedia avvenuta ieri...

Agenzia_Ansa : Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto… - Agenzia_Ansa : I vigili del fuoco hanno presidiato tutta la notte con i droni la zona del crollo sulla Marmolada. Intanto a Canaze… - Agenzia_Ansa : Crolla sulla Marmolada una torre di ghiaccio e detriti. Gli inquirenti: 'Un disastro inimmaginabile. Sono state tra… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: 'Preghiamo per le vittime della Marmolada e per le loro famiglie. Le tragedie che stiamo vivendo con il cambiamento clima… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: 'Preghiamo per le vittime della Marmolada e per le loro famiglie. Le tragedie che stiamo vivendo con il cambiamento clima… -