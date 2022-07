(Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiTorchiara (Sa). “Tra il pubblico c’è una donna che è affetta da una malattia psichiatria, Gesù ti ha guarito dall’infermità fisica e psichica che ti bloccava le gambe, impedendoti di camminare da sola. Ora, nel nome di Gesù, alzati in piedi e cammina“. Così, il famoso predicatore Carismatico, Ironi Spuldaro, ha annunciato la guarigione di una donna di 60anni, che con le lacrime agli occhi, la corona del rosario le tra le mani, si è alzata in piedi, da una sedia posta al centro delsulla quale era seduta tra le migliaia di fedeli presenti e ha ringraziato della guarigione. A fare eco, neldi Torchiara gremito di fedeli in preghiera, durante l’invocazione allo Spirito Santo, sono le parole del predicatore ...

Pubblicità

VolleyAtlantide : Atlantide affianca il talento di Lorenzo Giani alla regia di Tibe! Scudetto U16M e Trofeo delle Regioni nel 2018,… - furioso_george : @Emilio45239866 @anperillo Dici che è questo che gli consente di prendere giocatori carismatici e con una certa esp… - dariomasiero : RT @scuolanormale: ?????? Buon martedì in musica da IConcertidellaNormale! Julian Rachlin è uno dei violinisti fra i più carismatici della su… - scuolanormale : ?????? Buon martedì in musica da IConcertidellaNormale! Julian Rachlin è uno dei violinisti fra i più carismatici del… -

anteprima24.it

... comecaso dell'ARD (Alleanza per la Repubblica e la Democrazia) di Mathias Dzon, e della ... La Federazione dell'opposizione congolese soffre per avere in carcere due dei suoi leader, ......ricordo, con l'entusiasmo che lo contraddistingue, diventa l'interprete ideale per ricoprire quel ruolo di promozione dello sport delle bocce, ora più che mai bisognoso di leader. ... Carismatici, nel palazzetto dello sport si rinnovano i miracoli (FOTO) Amato e odiato, osannato e contestato, Andy Warhol è, nel bene o nel male, figura carismatica. Tra gli artisti è quello che meglio ha saputo interpretare lo spirito trasgressivo ...C’era anche la duchessa Sarah Ferguson ieri sera nel Teatro Kursaal Santalucia di Bari per la 25esima edizione dei Magna Grecia Awards, ideati e diretti dallo scrittore e regista ...