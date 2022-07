Capri, turista americano cade da un dirupo cercando la villa di Tiberio. Ritrovato morto come Simon Gautier (Di lunedì 4 luglio 2022) E’ stato trovato senza vita il turista statunitense Adam Gabriel Kreysar, scomparso da sabato a Capri. Il cadavere è stato individuato questa mattina durante un sorvolo da parte della Polizia di Stato e del Soccorso alpino e speleologico. L’uomo sembrerebbe essere precipitato, per cause ancora da accertare, nella zona sottostante il Parco Astarita, luogo in cui è stato trovato il corpo. Il turista statunitense di 56 anni, nativo del Missouri, era in vacanza con la moglie ed altre tre persone a bordo di una imbarcazione che, proveniente da Viareggio, avrebbe dovuto proseguire via mare verso Positano. Adam si era separato dal resto della comitiva sabato pomeriggio annunciando di voler raggiungere a piedi villa Jovis, la domus imperiale di Tiberio che si trova in un punto impervio dell’isola. Da allora ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 luglio 2022) E’ stato trovato senza vita ilstatunitense Adam Gabriel Kreysar, scomparso da sabato a. Il cadavere è stato individuato questa mattina durante un sorvolo da parte della Polizia di Stato e del Soccorso alpino e speleologico. L’uomo sembrerebbe essere precipitato, per cause ancora da accertare, nella zona sottostante il Parco Astarita, luogo in cui è stato trovato il corpo. Ilstatunitense di 56 anni, nativo del Missouri, era in vacanza con la moglie ed altre tre persone a bordo di una imbarcazione che, proveniente da Viareggio, avrebbe dovuto proseguire via mare verso Positano. Adam si era separato dal resto della comitiva sabato pomeriggio annunciando di voler raggiungere a piediJovis, la domus imperiale diche si trova in un punto impervio dell’isola. Da allora ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Capri, turista americano cade da un dirupo cercando la villa di Tiberio. Ritrovato morto come Simon Gautier… - infoitinterno : Capri, turista americano trovato morto in un dirupo: Adam Gabriel Kreysar si era allontanato sabato dalla barc - infoitinterno : Trovato morto il turista scomparso a Capri: aveva noleggiato uno yacht a Viareggio - infoitinterno : Capri, il turista americano scomparso ritrovato morto nella scarpata del parco Astarita: in corso le operazion - infoitinterno : È stato trovato morto in un dirupo di Capri il turista americano disperso sabato scorso -