Cannabis: Magi, 'destra lasci votare Parlamento su norma buon senso' (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - “Nella Relazione annuale al Parlamento sulle tossicodipendenze, redatta dalla Presidenza del Consiglio, viene ribadita una delle indicazioni date al Parlamento dalla Conferenza nazionale sulle droghe che si è tenuta a Genova nel novembre scorso e, per la prima volta, viene messa nero su bianco la necessità ‘di rivedere le norme che prevedono sanzioni penali e amministrative a carico di persone che usano droghe'". Lo afferma il presidente e deputato di +Europa, Riccardo Magi, promotore della legge sull'autocoltivazione. "Come? ‘Sottraendo all'azione penale alcune condotte illecite e rivedendo contestualmente l'impianto sanzionatorio'. Queste parole ricalcano, con buona pace di Salvini e Meloni, Gasparri e Giovanardi gli obiettivi della nostra proposta di legge sulla Coltivazione domestica. In ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - “Nella Relazione annuale alsulle tossicodipendenze, redatta dalla Presidenza del Consiglio, viene ribadita una delle indicazioni date aldalla Conferenza nazionale sulle droghe che si è tenuta a Genova nel novembre scorso e, per la prima volta, viene messa nero su bianco la necessità ‘di rivedere le norme che prevedono sanzioni penali e amministrative a carico di persone che usano droghe'". Lo afferma il presidente e deputato di +Europa, Riccardo, promotore della legge sull'autocoltivazione. "Come? ‘Sottraendo all'azione penale alcune condotte illecite e rivedendo contestualmente l'impianto sanzionatorio'. Queste parole ricalcano, cona pace di Salvini e Meloni, Gasparri e Giovanardi gli obiettivi della nostra proposta di legge sulla Coltivazione domestica. In ...

