Cannabis | Lupi | ' contrari a liberalizzazione | siamo in ottima compagnia'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "ssimi allae alla depenalizzazione della. Nella relazione annuale sulle tossicodipendenze, inviata dal Governo al Parlamento, si fa riferimento a questo, ma se si approfondisce si capisce che questa è la posizione di un ministro e non dell'intero Esecutivo. Se la sinistra pensa di convincere qualcuno con questi giochetti si sbaglia di grosso. Noi con l'Italia non voterà mai una norma sulladellaperché ciò che fa male non può essere ammesso per legge. E sappiamo che in questa battagliaine ampia”. Così il presidente di Nci Maurizio