Cannabis, il governo è favorevole alla "depenalizzazione": lo scrive nella Relazione sulle tossicodipendenze (Di lunedì 4 luglio 2022) Cinque righe di testo in oltre 550 pagine di dossier. Basta questo e la parola "depenalizzazione" per creare un nuovo caso politico che rischia di scuotere la maggioranza. Mentre in Parlamento, infatti, è scontro sulla proposta di legge sulla Cannabis – sostenuta da Partito democratico, Leu, +Europa e Movimento 5 stelle e fortemente osteggiata dai partiti di centrodestra – è proprio il governo a prendere, per la prima volta, una posizione netta sul tema. nella "Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia", redatta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le Politiche Antidroga, l'esecutivo scrive nero su bianco le indicazioni operative emerse durante la sesta Conferenza Nazionale ...

