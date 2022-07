CANALE 5 | DAYTIME STRAVOLTO PER LA PRESENTAZIONE PALINSESTI GLI ORARI

(Di lunedì 4 luglio 2022) Martedì 5 luglio cambia in via eccezionale il pomeriggio di5. Coinvolte tutte le soap, da Beautiful alla nuova Terra Amara, fino al preserale con Paolo Bonolis e le repliche di Avanti un Altro. Il motivo? Trasmettere in uno clou, a ridosso del Tg5, ladeiMediaset con il meglio dell’offerta della stagione 2022/2023. Ecco gli, dal 6 luglio si tornerà alla normalità.5 – Martedì 5 luglio 2022 13.40 Beautiful 14.30 Una Vita 15.00 Un Altro Domani 16.00 Terra Amara 18.30 Avanti un Altro! Estate 19.30Mediaset 19.55 Tg5

... ha confessato l'attore stroncando sul nascere la possibilità di vederlo ancora nel. ... uscito trionfante dal reality diCinque e visibilmente dimagrito come tutti i compagni, ha ...... share 21,34% e nel game un netto di 3.193.000, 25,79%, mentre su5 Avanti un altro! Weekend ...(MATTINA) Su Rai 1 Weekly ha totalizzato un netto di 769.000 telespettatori, share 17,16%. ...Morning News parte a razzo su Canale 5. Ecco che cosa si augura per il futuro la padrona di casa Lunedì scorso è partito nel mattino di ...