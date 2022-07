Camorra e politica: 48 indagati. Il giallo di Eboli (Di lunedì 4 luglio 2022) di PEPPE RINALDI C’è un’indagine della Dda di Salerno sui rapporti tra amministrazione pubblica e malavita organizzata, in pratica tra politica e Camorra per tenerci in area di slogan mediatici. In sé farà rumore, una volta scorso l’elenco degli indagati ma, in realtà, il punto centrale della vicenda non è tanto la variopinta ipotesi inquirente quanto il fatto che questo fascicolo (N.1864/2018/Mod.21) risulterebbe pendente dopo il trasferimento del titolare in Puglia (l’oggi procuratore aggiunto di Foggia Silvio Marco Guarriello) nel settembre scorso. Indagine, quindi, ancora aperta ma acefala, nel senso che questo fascicolo non sarebbe stato ancora riassegnato dal responsabile dell’antimafia salernitana che, verosimilmente, l’avrebbe trattenuta a sé, il condizionale è d’obbligo: e pure questo sarebbe un problema dal momento che, se ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 4 luglio 2022) di PEPPE RINALDI C’è un’indagine della Dda di Salerno sui rapporti tra amministrazione pubblica e malavita organizzata, in pratica traper tenerci in area di slogan mediatici. In sé farà rumore, una volta scorso l’elenco deglima, in realtà, il punto centrale della vicenda non è tanto la variopinta ipotesi inquirente quanto il fatto che questo fascicolo (N.1864/2018/Mod.21) risulterebbe pendente dopo il trasferimento del titolare in Puglia (l’oggi procuratore aggiunto di Foggia Silvio Marco Guarriello) nel settembre scorso. Indagine, quindi, ancora aperta ma acefala, nel senso che questo fascicolo non sarebbe stato ancora riassegnato dal responsabile dell’antimafia salernitana che, verosimilmente, l’avrebbe trattenuta a sé, il condizionale è d’obbligo: e pure questo sarebbe un problema dal momento che, se ...

