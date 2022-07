Caldo a Roma, bimba di 6 anni sviene tra le braccia del padre: soccorsa dai vigili (Di lunedì 4 luglio 2022) Era circa mezzogiorno, quando una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo Trevi , ieri, in servizio in Via di San Gregorio, all' altezza di Piazza del Colosseo , ha notato un padre nel tentativo ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 luglio 2022) Era circa mezzogiorno, quando una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo Trevi , ieri, in servizio in Via di San Gregorio, all' altezza di Piazza del Colosseo , ha notato unnel tentativo ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Caldo insopportabile su tutta Italia con temperature attorno ai 38-40° C, domenica anche a Roma. Le temperature in… - Wildpinkdaisy : RT @Agenzia_Ansa: Da Bologna a Roma, da Napoli a Firenze, oggi 20 città hanno il bollino rosso. Massimo rischio per il caldo anche a Triest… - 91LouisSun : il caldo che fa a roma non lo auguro a nessuno - MassimoChiaram7 : RT @LuceverdeRoma: ?? #Caldo #OndatediCalore ??Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più gio… - mummy53690440 : Caldo a Roma, bimba di 6 anni sviene tra le braccia del padre: soccorsa dai vigili -