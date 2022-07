Calciomercato Napoli, tutto su Solbakken: superata la Roma (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Calciomercato del Napoli è decisamente entrato nel vivo. Dopo l’ufficialità di Mathias Oliveira e Khvicha Kvaratskhelia, gli azzurri cercano ancora di piazzare qualche colpo importante prima dell’inizio del ritiro estivo di Dimaro. I partenopei, che nel frattempo cercano di delineare bene le situazioni relative a Politano, Osimhen e Lozano, provano a puntellare l’attacco con l’interessante esterno norvegiese Ola Solbakken. Calciomercato Napoli: caratteristiche e valutazione di Solbakken Ola Solbakken è un esterno d’attacco sicuramente atipico. Alto ben 186 cm per 80 kg rappresenterebbe un colpo perfettamente in linea con quanto fatto vedere dal Napoli con l’arrivo di Kvaratskhelia. Le idee di Spalletti sono a questo punto chiarissime. Il ... Leggi su zon (Di lunedì 4 luglio 2022) Ildelè decisamente entrato nel vivo. Dopo l’ufficialità di Mathias Oliveira e Khvicha Kvaratskhelia, gli azzurri cercano ancora di piazzare qualche colpo importante prima dell’inizio del ritiro estivo di Dimaro. I partenopei, che nel frattempo cercano di delineare bene le situazioni relative a Politano, Osimhen e Lozano, provano a puntellare l’attacco con l’interessante esterno norvegiese Ola: caratteristiche e valutazione diOlaè un esterno d’attacco sicuramente atipico. Alto ben 186 cm per 80 kg rappresenterebbe un colpo perfettamente in linea con quanto fatto vedere dalcon l’arrivo di Kvaratskhelia. Le idee di Spalletti sono a questo punto chiarissime. Il ...

