Calciomercato Napoli: si guarda a Tatarusanu come vice Meret (Di lunedì 4 luglio 2022) Calciomercato Napoli, i partenopei cercano un portiere per il ruolo di vice Meret. Piace il milanista Tatarusanu Prosegue la ricerca in casa Napoli di un portiere che possa ricoprire il ruolo di vice Meret: tra i nomi anche Tatarusanu, riserva di Maignan, ma decisivo con il suo rigore parato nel derby alla vittoria dello Scudetto. Secondo quanto riportato da Il Mattino un'opzione che può prendere decisamente piede. L'articolo proviene da Calcio News 24.

