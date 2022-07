Calciomercato Napoli, il futuro di Dybala e Mertens: arriva l’aggiornamento (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Napoli è sempre al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Sono diversi i nomi che sono stati accostati agli azzurri nelle ultime settimane, ma non sono tutte percorribili anche a causa del limite imposto sugli stipendi da Aurelio De Laurentiis. Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Nicolò Schira, esperto di Calciomercato, che ha provato a chiarire le varie situazioni di mercato in casa Napoli. Di seguito le sue parole: Svanberg al Napoli? “È un’occasione perché ha un contratto in scadenza. È giovane, ma ha tanta esperienza in Serie A. Se parte qualcuno può arrivare per circa 12 milioni e può essere un ottimo affare”. Solbakken? “La Roma aveva un accordo con il giocatore ma con il Bodo non è mai ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 4 luglio 2022) Ilè sempre al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Sono diversi i nomi che sono stati accostati agli azzurri nelle ultime settimane, ma non sono tutte percorribili anche a causa del limite imposto sugli stipendi da Aurelio De Laurentiis. Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss, è intervenuto Nicolò Schira, esperto di, che ha provato a chiarire le varie situazioni di mercato in casa. Di seguito le sue parole: Svanberg al? “È un’occasione perché ha un contratto in scadenza. È giovane, ma ha tanta esperienza in Serie A. Se parte qualcuno puòre per circa 12 milioni e può essere un ottimo affare”. Solbakken? “La Roma aveva un accordo con il giocatore ma con il Bodo non è mai ...

Pubblicità

mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Il @ChelseaFC pensa a #Koulibaly: contatto con l'agente a Londra - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, primo sondaggio con l'@HellasVeronaFC per Nicolò #Casale - cn1926it : #Koulibaly vuole restare a #Napoli, non ci sono dubbi su questo – SKY - calciomercato_m : MERCATO - Laudisa: 'Dybala? Il Napoli si è messo in fila con le altre' -