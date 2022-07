Calciomercato Lazio, novità importanti su Casale! (Di lunedì 4 luglio 2022) Ore calde in casa Lazio. Scatenato Claudio Lotito in queste ore, infatti il presidente della Lazio ha risistemato la difesa biancoceleste. Oggi infatti dal Corriere dello Sport sono arrivate le conferme della chiusura degli affari Romagnoli (gratis dal Milan) e Mario Gila, difensore classe 2000 proveniente dal Castilla (seconda squadra del Real Madrid). Casale Hellas Verona Lazio Poco fa Nicolò Schira ha dato importanti novità su un altro obbiettivo dell’aquila biancoceleste: Nicolò Casale. Infatti la Lazio sta ultimando i dettagli per la chiusura dell’affare con l’Hellas Verona e sta per regalare un altro colpo a Maurizio Sarri prima dell’inizio della Serie A. Sempre Schira ha affermato che ballano solamente pochi milioni tra le due società. Il Monza non sembra essersi arreso, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 luglio 2022) Ore calde in casa. Scatenato Claudio Lotito in queste ore, infatti il presidente dellaha risistemato la difesa biancoceleste. Oggi infatti dal Corriere dello Sport sono arrivate le conferme della chiusura degli affari Romagnoli (gratis dal Milan) e Mario Gila, difensore classe 2000 proveniente dal Castilla (seconda squadra del Real Madrid). Casale Hellas VeronaPoco fa Nicolò Schira ha datosu un altro obbiettivo dell’aquila biancoceleste: Nicolò Casale. Infatti lasta ultimando i dettagli per la chiusura dell’affare con l’Hellas Verona e sta per regalare un altro colpo a Maurizio Sarri prima dell’inizio della Serie A. Sempre Schira ha affermato che ballano solamente pochi milioni tra le due società. Il Monza non sembra essersi arreso, ...

Pubblicità

cmdotcom : #Sarri vuole una #Lazio da Champions: #Romagnoli ma non solo, in arrivo altri 3 colpi - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialSSLazio | #Reina risolve il contratto: torna in Spagna?? - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialSSLazio | Prosegue la trattativa con l’@EmpoliCalcio per Guglielmo #Vicario: i dettagli - Insader_lazio : #Calciomercato #SerieA Il @TorinoFC_1906 insiste per arrivare a #Nandez del @CagliariCalcio - SBKreal : RT @NicoSchira: Ore decisive per il futuro di Nicolò #Casale. Ballano ancora i bonus da definire tra #Lazio e #Verona per il passaggio del… -