Calciomercato Juventus, obiettivo Molina: due ostacoli frenano la trattativa (Di lunedì 4 luglio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri seguono sempre con attenzione Molina dell'Udinese, ma due ostacoli frenerebbero l'operazione Nahuel Molina con ogni probabilità lascerà l'Udinese in questa sessione di Calciomercato, dopo aver portato su di se i riflettori di diverse big grazie alla sua super stagione in Friuli. La Juventus da tempo ha messo gli occhi sul giovane esterno argentino ma, secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto, ci sarebbero due ostacoli a frenare la trattativa. Da una parte c'è la richiesta dell'Udinese di 30 milioni che viene considerata eccessiva. Dall'altra c'è la concorrenza dell'Atletico Madrid.

