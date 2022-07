Calciomercato Inter | il PSG alza l’offerta per Skriniar | i dettagli

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 4 luglio 2022) Tifosi nerazzurri in visibilio per i colpi di Marotta e Ausilio. I due dirigenti si stanno davvero scatenando mettendo a segno dei colpi incredibili. Chiudere nel giro di pochi giorni per Mkhitaryan, uno dei migliori se non il miglior giocatore della Roma per prestazione negli ultimi anni, Onana, considerato nelle passate annate uno dei migliori portieri del panorama mondiale in prospettiva, Asllani, il talento emergente con più ampi margini di miglioramento in Serie A, e soprattutto il ritorno di Romelu Lukaku, che ha già vinto uno Scudetto e sa come si fa a riportarlo ad Appiano Gentile, non è cosa da tutti. Per queste ragioni i tifosi sono davvero al settimo cielo. Anche se, come spesso accade, non è oro tutto quel che luccica. MilanFCnazionale Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira il Psg sarebbe pronto ad ...