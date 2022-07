Calciomercato, il Milan saluta Kessié: “Insieme campioni d’Italia, grazie” (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo cinque stagioni in rossonero, Franck Kessié lascia il Milan ed è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia del Barcellona. Il centrocampista ivoriano è stato fondamentale nella rinascita del Diavolo, culminata con lo scudetto nell’ultimo campionato. Per questo motivo, il Milan gli rivolge un bel saluto attraverso i social. “Insieme siamo tornati ad essere campioni d’Italia: buona fortuna, Franck! grazie!”, il messaggio postato. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo cinque stagioni in rossonero, Francklascia iled è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia del Barcellona. Il centrocampista ivoriano è stato fondamentale nella rinascita del Diavolo, culminata con lo scudetto nell’ultimo campionato. Per questo motivo, ilgli rivolge un bel saluto attraverso i social. “siamo tornati ad essere: buona fortuna, Franck!!”, il messaggio postato. SportFace.

