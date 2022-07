Calcio, nasce la Superlega africana: montepremi di 100 milioni di dollari (Di lunedì 4 luglio 2022) Importante novità per il Calcio africano, che a partire da agosto 2023 vedrà la nascita di una Superlega. Il progetto è stato già presentato, ma non sono stati resi noti molti dettagli. Ciò che si sa con certezza è che il montepremi sarà di ben 100 milioni di dollari (circa 96 milioni di euro) e la CAF, FederCalcio africana, ci punta forte. “Reinvestiremo parte del denaro nel Calcio africano per favorire il suo sviluppo. Ad esempio doneremo un milioni di dollari ad ognuna delle 54 federazioni affiliate alla CAF. Moltissimi sponsor e investitori non vedono l’ora di collaborare con noi” ha assicurato il presidente Motsepe. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Importante novità per ilafricano, che a partire da agosto 2023 vedrà la nascita di una. Il progetto è stato già presentato, ma non sono stati resi noti molti dettagli. Ciò che si sa con certezza è che ilsarà di ben 100di(circa 96di euro) e la CAF, Feder, ci punta forte. “Reinvestiremo parte del denaro nelafricano per favorire il suo sviluppo. Ad esempio doneremo undiad ognuna delle 54 federazioni affiliate alla CAF. Moltissimi sponsor e investitori non vedono l’ora di collaborare con noi” ha assicurato il presidente Motsepe. SportFace.

