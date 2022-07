Calcio, Italia battuta dalla Francia in finale ai Giochi del Mediterraneo. Argento amaro per gli Azzurrini (Di lunedì 4 luglio 2022) Si ferma all’ultimo ostacolo il cammino della Nazionale Italiana Under 18 di Calcio maschile ai Giochi del Mediterraneo 2022, in corso di svolgimento a Orano (Algeria). La squadra del CT Daniele Franceschini è stata sconfitta per 0-1 dalla Francia e conquista così la medaglia d’Argento, bissando di fatto il risultato ottenuto nell’ultima edizione di Tarragona 2018. Avvio di partita abbastanza equilibrato, con la Francia che prova ad aumentare i ritmi alzando il baricentro in fase offensiva ma non riuscendo a penetrare nell’area di rigore azzurra con facilità. Buona occasione al 27? per l’Italia, ma il colpo di testa di Dellavalle è impreciso. Si va così all’intervallo sullo 0-0. Il secondo tempo si apre con una clamorosa traversa ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) Si ferma all’ultimo ostacolo il cammino della Nazionalena Under 18 dimaschile aidel2022, in corso di svolgimento a Orano (Algeria). La squadra del CT Daniele Franceschini è stata sconfitta per 0-1e conquista così la medaglia d’, bissando di fatto il risultato ottenuto nell’ultima edizione di Tarragona 2018. Avvio di partita abbastanza equilibrato, con lache prova ad aumentare i ritmi alzando il baricentro in fase offensiva ma non riuscendo a penetrare nell’area di rigore azzurra con facilità. Buona occasione al 27? per l’, ma il colpo di testa di Dellavalle è impreciso. Si va così all’intervallo sullo 0-0. Il secondo tempo si apre con una clamorosa traversa ...

