Calcio femminile, Gravina: “Ottimisti per Europeo, sarà uno spot per il movimento” (Di lunedì 4 luglio 2022) “Le ragazze stanno partendo per l’Inghilterra, siamo particolarmente Ottimisti per lo spot che sapranno dare a tutto il movimento sportivo italiano giocando questo Europeo”. A dichiararlo è Gabriele Gravina, presidente della FederCalcio, a margine di un evento a Roma nel quale la Figc ha presentato una pubblicazione con Unicef. L’Italia di Milena Bertolini si presenterà all’Europeo con fiducia e con la voglia di stupire ancora dopo l’exploit del Mondiale in Francia nel 2019. “Il risultato più importante sarà proprio questo – ha aggiunto Gravina – poi vedremo cosa dirà il campo”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) “Le ragazze stanno partendo per l’Inghilterra, siamo particolarmenteper loche sapranno dare a tutto ilsportivo italiano giocando questo”. A dichiararlo è Gabriele, presidente della Feder, a margine di un evento a Roma nel quale la Figc ha presentato una pubblicazione con Unicef. L’Italia di Milena Bertolini si presenterà all’con fiducia e con la voglia di stupire ancora dopo l’exploit del Mondiale in Francia nel 2019. “Il risultato più importanteproprio questo – ha aggiunto– poi vedremo cosa dirà il campo”. SportFace.

