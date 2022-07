Calabria, Algieri: "6 luglio a Terrazza Orsini a Roma in scena eccellenze imprese cosentine" (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Labitalia) - "Il 6 luglio presentiamo la bellezza delle eccellenze delle nostre imprese. Presentiamo una Calabria diversa" da quella che spesso viene raccontata, "la Calabria vera, quella fatta di imprese che lavorano silenziosamente e che portano a casa risultati. Vino, olio, formaggi, salumi e anche acque, tutte eccellenze del nostro territorio. Presenteremo, ad esempio, imprese che hanno frantoi che esistono da 500 anni. E lo facciamo in una delle più suggestive terrazze Romane, davanti a un parterre fatto da alcune tra le personalità istituzionali più importanti, che hanno aderito con entusiasmo all'evento. Tra loro tanti calabresi che sono pronti a dare una mano al territorio". Così Klaus ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022), 4 lug. (Labitalia) - "Il 6presentiamo la bellezza delledelle nostre. Presentiamo unadiversa" da quella che spesso viene raccontata, "lavera, quella fatta diche lavorano silenziosamente e che portano a casa risultati. Vino, olio, formaggi, salumi e anche acque, tuttedel nostro territorio. Presenteremo, ad esempio,che hanno frantoi che esistono da 500 anni. E lo facciamo in una delle più suggestive terrazzene, davanti a un parterre fatto da alcune tra le personalità istituzionali più importanti, che hanno aderito con entusiasmo all'evento. Tra loro tanti calabresi che sono pronti a dare una mano al territorio". Così Klaus ...

