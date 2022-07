Bruno Conti: «Mourinho ha portato a Roma cultura del lavoro. Quando va via da Trigoria si ferma coi bambini» (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Corriere dello Sport intervista Bruno Conti nei giorni in cui si festeggiano i quarant’anni dal Mundial. Ne riportiamo un estratto. «Quando eravamo ad Alassio per la preparazione era successo che Baerzot mi mise in camera con Giovanni Galli. Lui alle dieci e mezza si addormentava. Una sera mi alzai per andare al bagno, mi accesi una sigaretta al buio e diedi una “stincata” al comodino. Io giorno dopo sono andato da Bearzot e gli ho detto che così non riuscivo a dormire. Allora io e Tardelli in ritiro avevamo camere singole. Non dormivamo mai e andavamo a rompere le scatole agli altri». Racconta diversi aneddoti. Uno sul silenzio stampa, forse il primo che se ne ricorda nella storia nel calcio. «Quella è stata una reazione a una situazione difficile che si era creata. Bearzot portò Rossi e lasciò a casa Pruzzo, che era ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Corriere dello Sport intervistanei giorni in cui si festeggiano i quarant’anni dal Mundial. Ne riportiamo un estratto. «eravamo ad Alassio per la preparazione era successo che Baerzot mi mise in camera con Giovanni Galli. Lui alle dieci e mezza si addormentava. Una sera mi alzai per andare al bagno, mi accesi una sigaretta al buio e diedi una “stincata” al comodino. Io giorno dopo sono andato da Bearzot e gli ho detto che così non riuscivo a dormire. Allora io e Tardelli in ritiro avevamo camere singole. Non dormivamo mai e andavamo a rompere le scatole agli altri». Racconta diversi aneddoti. Uno sul silenzio stampa, forse il primo che se ne ricorda nella storia nel calcio. «Quella è stata una reazione a una situazione difficile che si era creata. Bearzot portò Rossi e lasciò a casa Pruzzo, che era ...

Pubblicità

gippu1 : 8) Nel caldo delle 5 del pomeriggio di Barcellona l'Argentina parte forte con un pressing feroce che costringe Brun… - gippu1 : 33) In mezzo agli argentini incarogniti, a cominciare dal cagnaccio Ardiles, splende altissima la stella di Bruno C… - napolista : Bruno Conti: «#Mourinho ha portato a #Roma cultura del lavoro. Quando va via da Trigoria si ferma coi bambini» Int… - ASR192711 : RT @ASRomaPartite: ?? Bruno Conti: “Della serata di Tirana ricorderò la felicità di un ragazzino, che ci segue dai tempi di Spalletti. Lo ch… - awayandforever : RT @ASRomaPartite: ?? Bruno Conti: “Pellegrini lo ricordo piccolino, ha avuto una maturazione incredibile. Su di lui non mi sbaglio: sta div… -