Bruce Willis | l' avvocato dichiara | «Ha continuato a lavorare perché poteva farlo»

(Di lunedì 4 luglio 2022) Il divo 67enne si è poi ritirato dalle scene per via dell'afasia, un disturbo del linguaggio che pareva avesse compromesso alcune capacità anche sul set

Il famosissimo attore ha scoperto la diagnosi della sua malattia: ha l'afasiaha raccolto un seguito ed un successo pazzesco sul grande schermo portando dalla sua un numero sempre più ...... il suo personaggio è una sorta di surreale cyborg uscito da un best of dei migliori thriller degli anni Ottanta e Novanta, unin Die Hard ma competente e senza paura, la definizione ...Il divo 67enne si è poi ritirato dalle scene per via dell'afasia, un disturbo del linguaggio che pareva avesse compromesso alcune capacità anche sul set ...Dopo l'annuncio del ritiro dalle scene a causa della malattia, il famosissimo attore ha ricevuto la diagnosi: il suo problema è l'afasia ...