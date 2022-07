Britney in trattativa per il Super Bowl? Le due popstar che vuole con lei (Di lunedì 4 luglio 2022) Sul palco dell’Halftime Show del Super Bowl si sono esibite le più grandi star della musica internazionale, da Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, Katy Perry, Janet Jackson a Justin Timberlake. Britney Spears (anche se come ospite) su quel palco c’è salita nel 2001 con gli Aerosmith, gli NSYNC e Mary J Blige, ma potrebbe tornarci l’anno prossimo. Secondo gli ultimi rumor la principessa del pop sarebbe in trattativa per cantare al prossimo Super Bowl. Pare anche che la cantante di Toxic voglia con lei anche Madonna e Iggy Azalea. “Secondo un insider Britney è in trattativa da settimane con l’NFL per il prossimo Halftime Show. Le era stato proposto un altro grande nome da affiancare al suo, ma lei ha rifiutato. La Spears vorrebbe Madonna e Iggy ... Leggi su biccy (Di lunedì 4 luglio 2022) Sul palco dell’Halftime Show delsi sono esibite le più grandi star della musica internazionale, da Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, Katy Perry, Janet Jackson a Justin Timberlake.Spears (anche se come ospite) su quel palco c’è salita nel 2001 con gli Aerosmith, gli NSYNC e Mary J Blige, ma potrebbe tornarci l’anno prossimo. Secondo gli ultimi rumor la principessa del pop sarebbe inper cantare al prossimo. Pare anche che la cantante di Toxic voglia con lei anche Madonna e Iggy Azalea. “Secondo un insiderè inda settimane con l’NFL per il prossimo Halftime Show. Le era stato proposto un altro grande nome da affiancare al suo, ma lei ha rifiutato. La Spears vorrebbe Madonna e Iggy ...

