Brescia, così la capitale della cultura 2023 ha abbandonato la collezione di Scienze naturali nei magazzini del Museo, chiuso da 20 anni (Di lunedì 4 luglio 2022) Da ormai venti anni la collezione del Museo Civico di Scienze naturali di Brescia non ha uno spazio in cui essere esposta e ammirata dai visitatori. I diorami, i minerali, le imbalsamazioni zoologiche e tutti i reperti preistorici che dovrebbero rappresentare la ricchezza naturalistica e storica del territorio Bresciano, frutto di quasi tre secoli di ricerche scientifiche, giacciono invece abbandonati nei magazzini dell’edificio fin dai primi anni Duemila. Tutto è iniziato con la costruzione del secondo piano dell’edificio, che dal 2007 ospita la biblioteca. All’inizio dei cantieri, infatti, l’esposizione permanente presente fin dal 1978 viene smantellata e tolta dal piano terra e il primo piano. Durante i lavori, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Da ormai ventiladelCivico didinon ha uno spazio in cui essere esposta e ammirata dai visitatori. I diorami, i minerali, le imbalsamazioni zoologiche e tutti i reperti preistorici che dovrebbero rappresentare la ricchezzastica e storica del territoriono, frutto di quasi tre secoli di ricerche scientifiche, giacciono invece abbandonati neidell’edificio fin dai primiDuemila. Tutto è iniziato con la costruzione del secondo piano dell’edificio, che dal 2007 ospita la biblioteca. All’inizio dei cantieri, infatti, l’esposizione permanente presente fin dal 1978 viene smantellata e tolta dal piano terra e il primo piano. Durante i lavori, ...

beppe_brescia : @EnricoLetta Ha giudicare dai commenti non sembra così nell’interesse ????. Non è il caso di rifletterci ? - MaieManu1 : RT @Anna302478978: 'Brescia, farmaci letali a pazienti Covid: medico assolto dall'accusa di omicidio' TUTTO TORNA ALL'INDOMANI DEL SUO ARR… - Nocavia2 : RT @dottorbarbieri: @muntzer_thomas Così ha ritenuto la Corte d'assise di Brescia chiamata a giudicare, tra l'altro, l'accusa di omicidio v… - SamBresciano : RT @Anna302478978: 'Brescia, farmaci letali a pazienti Covid: medico assolto dall'accusa di omicidio' TUTTO TORNA ALL'INDOMANI DEL SUO ARR… - GianmarcoPoten1 : @NonViDicoNiente @NoContextNap2 Hanno confuso il 10 del Brescia con Maradona, tra l’altro credo che il Napoli non a… -

Vincenzo Foppa e il 'buon ladrone' Tra le opere d ' arte che immortalano quel momento così supremo, c'è uno splendido dipinto di ... Ma chi era Vincenzo Foppa Nato a Brescia nel 1427 circa, Foppa è stato tra i principali animatori del ... I cunicoli della miniera di Malonno visitabili grazie a 1,7 milioni di euro Nella parte esterna, invece, sarà sistemata la strada d'accesso, creando un anello di collegamento con il forno fusorio e completando così la "Via del ferro malonnese", toccando i diversi imbocchi, ... Il Fatto Quotidiano Tra le opere d ' arte che immortalano quel momentosupremo, c'è uno splendido dipinto di ... Ma chi era Vincenzo Foppa Nato anel 1427 circa, Foppa è stato tra i principali animatori del ...Nella parte esterna, invece, sarà sistemata la strada d'accesso, creando un anello di collegamento con il forno fusorio e completandola "Via del ferro malonnese", toccando i diversi imbocchi, ... Brescia, così la capitale della cultura 2023 ha abbandonato la collezione di Scienze naturali nei magazzini…