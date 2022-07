Bremer, ultimi allenamenti al Torino. Ma sul futuro: 'Novità? Niente' (Di lunedì 4 luglio 2022) C’era anche Gleison Bremer questa mattina al Filadelfia per il primo allenamento del Torino nella nuova stagione. Era l’uomo più... Leggi su calciomercato (Di lunedì 4 luglio 2022) C’era anche Gleisonquesta mattina al Filadelfia per il primo allenamento delnella nuova stagione. Era l’uomo più...

Pubblicità

sempertinente : @Alex_Cavasinni Riuscissimo a schierare (non so come) Bastoni Bremer Skriniar avremmo già vinto il campionato. Non… - RoJuventina : RT @F1N1no: Bellissimo post di Paolononmollo.. In difesa 2 tra Bremer KK e Badiashile con gli ultimi 2 in pole.. Zaniolo ?? Molina... Modulo… - 18roco : @AMIN1908_ Io credo che se con la cessione di Skriniar porti a casa Dybala Milenkovic e Bremer si possa rimproverar… - Roberta_Siro : RT @F1N1no: Bellissimo post di Paolononmollo.. In difesa 2 tra Bremer KK e Badiashile con gli ultimi 2 in pole.. Zaniolo ?? Molina... Modulo… - yutomanga : RT @F1N1no: Bellissimo post di Paolononmollo.. In difesa 2 tra Bremer KK e Badiashile con gli ultimi 2 in pole.. Zaniolo ?? Molina... Modulo… -