Boom lavoratori nelle vendite dirette, Bimby lancia campagna per 3.800 incaricati (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Labitalia) - E' un vero e proprio Boom quello fatto registrare nel periodo post pandemia dal comparto delle vendite a domicilio. Nel 2021 i ricavi del settore hanno fatto registrare una crescita del 7% come rilevato dai dati elaborati dal Centro studi di Univendita, l'associazione di Confindustria che rappresenta le grandi aziende italiane della vendita diretta. Cresce anche il numero di occupati che supera il mezzo milione, il 90% dei quali è donna. Una fotografia confermata anche dai risultati raggiunti da Vorwerk, la multinazionale tedesca leader del settore delle vendite dirette che, nel 2021 con i due brand storici Folletto e Bimby, ha registrato in Italia un fatturato di 544 milioni, con una crescita del 14% rispetto al 2020. Per Bimby in Italia il 2021 è stato un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Labitalia) - E' un vero e proprioquello fatto registrare nel periodo post pandemia dal comparto dellea domicilio. Nel 2021 i ricavi del settore hanno fatto registrare una crescita del 7% come rilevato dai dati elaborati dal Centro studi di Univendita, l'associazione di Confindustria che rappresenta le grandi aziende italiane della vendita diretta. Cresce anche il numero di occupati che supera il mezzo milione, il 90% dei quali è donna. Una fotografia confermata anche dai risultati raggiunti da Vorwerk, la multinazionale tedesca leader del settore delleche, nel 2021 con i due brand storici Folletto e, ha registrato in Italia un fatturato di 544 milioni, con una crescita del 14% rispetto al 2020. Perin Italia il 2021 è stato un ...

Pubblicità

LocalPage3 : Boom lavoratori nelle vendite dirette, Bimby lancia campagna per 3.800 incaricati - lifestyleblogit : Boom lavoratori nelle vendite dirette, Bimby lancia campagna per 3.800 incaricati - - StraNotizie : Boom lavoratori nelle vendite dirette, Bimby lancia campagna per 3.800 incaricati - lucapennati : @vlastablom Anzi ogni giorno ci raccontano di aziende che hanno bisogno di personale come se ci fosse un nuovo boom… - TrendOnline : #YOLOEconomy 'Si vive una volta sola'! Basta #stress al #Lavoro: boom di #Licenziamenti e richieste di… -