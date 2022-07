Bonus docenti precari Regione Lazio: pubblicati gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono stati pubblicati gli elenchi delle domande ammesse al contributo, ammesse con riserva e non ammesse del Bonus per i docenti precari della Regione Lazio. Si fa riferimento all'avviso del 24 marzo relativo al contributo finalizzato al "Sostegno ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria con incarichi a tempo determinato" Asse 2 - "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014- 2020. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono statiglial contributo,con riserva e nondelper idella. Si fa riferimento all'avviso del 24 marzo relativo al contributo finalizzato al "Sostegno aidella scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria con incarichi a tempo determinato" Asse 2 - "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014- 2020. L'articolo .

