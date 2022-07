Bologna, Svanberg verso l’addio: un club di Premier sfida il Napoli! (Di lunedì 4 luglio 2022) Il futuro di Mattias Svanberg potrebbe essere lontano dal Bologna in vista della prossima stagione. La dirigenza rossoblù, infatti, lo ritiene un profilo sacrificabile per monetizzare da un’eventuale cessione. Stando alle ultime di Nicolò Schira, il centrocampista svedese sarebbe finito nel mirino di due club: in Serie A piace al Napoli, mentre in Premier League è un obiettivo del Southampton. Nessuna delle due squadre, però, al momento è entrata nel vivo della trattativa. Svanberg Bologna Calciomercato Il Bologna, come già detto, ha aperto le porte ad una possibile partenza del calciatore, ma non ha alcuna intenzione di fare sconti: chiunque vorrà Svanberg dovrà sborsare come minimo 10 milioni di euro. Vedremo, dunque, chi tra Napoli e ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 luglio 2022) Il futuro di Mattiaspotrebbe essere lontano dalin vista della prossima stagione. La dirigenza rossoblù, infatti, lo ritiene un profilo sacrificabile per monetizzare da un’eventuale cessione. Stando alle ultime di Nicolò Schira, il centrocampista svedese sarebbe finito nel mirino di due: in Serie A piace al Napoli, mentre inLeague è un obiettivo del Southampton. Nessuna delle due squadre, però, al momento è entrata nel vivo della trattativa.Calciomercato Il, come già detto, ha aperto le porte ad una possibile partenza del calciatore, ma non ha alcuna intenzione di fare sconti: chiunque vorràdovrà sborsare come minimo 10 milioni di euro. Vedremo, dunque, chi tra Napoli e ...

