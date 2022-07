BMW: il lusso elettrizzante della nuova Serie 7 nasce a Dingolfing (Di lunedì 4 luglio 2022) I primi veicoli di Serie della nuova BMW Serie 7 sono usciti dalle linee di produzione dello stabilimento del BMW Group di Dingolfing. Si è trattato di un doppio debutto, con la nuova BMW top di gamma prodotta non solo con motori a... Leggi su europa.today (Di lunedì 4 luglio 2022) I primi veicoli diBMW7 sono usciti dalle linee di produzione dello stabilimento del BMW Group di. Si è trattato di un doppio debutto, con laBMW top di gamma prodotta non solo con motori a...

Pubblicità

lulopdotcom : #automotive #excellence #green #corporate #bmw #serie7 Lusso elettrizzante: lancio della produzione della nuova BMW… - TargetMotori : La ID. Aero si presenta sul mercato come diretto competitor di altri modelli di berline di lusso completamente elet… - sergio_segre : Si è vero, possiedo una BMW ma solo perché BMW sta per Bob Marley and the Wailers e non perché mi piacciono le auto… - lautomobile_ACI : Passata la bufera della Seconda guerra mondiale, #Bmw si consolida sulla strada del lusso con le due coupé 2000 C e… -