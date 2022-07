Bill Gates senza fondo: comprerà altri 1200 acri di terreno agricolo in USA (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug — Com’era quell’ultima moda dei complottisti? Ah sì, citare costantemente il cosiddetto “Grande Reset” e il motto partorito dal World Economic Forum (WEF) del 2016 “non avrai nulla e sarai felice”. Gates, Schwab e la Quarta rivoluzione industriale Beh, che questo sia o meno l’obiettivo o la piega presa volontariamente dalle élite egemoni lo vedremo col tempo sebbene, con buona pace dei fact checker, la direzione verso un Mondo Nuovo – la cosiddetta “nuova normalità” – costituita da una netta separazioni da due classi, una ricchissima e l’altra povera o poverissima, sembra sia già qui tra noi oggi. E il costante emergenzialismo di cui siamo vittime non fa altro che accelerare un processo che, secondo alcune considerazioni, altro non è che la necessaria e inevitabile declinazione ultima di un capitalismo di quarta fase in piena simbiosi con il suo braccio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug — Com’era quell’ultima moda dei complottisti? Ah sì, citare costantemente il cosiddetto “Grande Reset” e il motto partorito dal World Economic Forum (WEF) del 2016 “non avrai nulla e sarai felice”., Schwab e la Quarta rivoluzione industriale Beh, che questo sia o meno l’obiettivo o la piega presa volontariamente dalle élite egemoni lo vedremo col tempo sebbene, con buona pace dei fact checker, la direzione verso un Mondo Nuovo – la cosiddetta “nuova normalità” – costituita da una netta separazioni da due classi, una ricchissima e l’altra povera o poverissima, sembra sia già qui tra noi oggi. E il costante emergenzialismo di cui siamo vittime non fa altro che accelerare un processo che, secondo alcune considerazioni, altro non è che la necessaria e inevitabile declinazione ultima di un capitalismo di quarta fase in piena simbiosi con il suo braccio ...

