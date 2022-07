Bild – Inter, per la difesa spunta anche Akanji: ecco la richiesta del Borussia Dortmund (Di lunedì 4 luglio 2022) Nome nuovo per la difesa dell’Inter Il calciomercato dell’Inter è quasi completato. Resta da capire cosa ne sarà di Skriniar con l’offerta del PSG che non soddisfa ancora il club nerazzurro che non si schioda dalla richiesta di 80 milioni di euro. Per il dopo, secondo quanto riportato dalla Bild in Germania, si starebbe valutando anche Manule Akanji del Borussia Dortmund e con il contratto in scadenza nel 2023. Per il quotidiano i nerazzurri sarebbero disposti ad arrivare a 30 milioni di euro, mentre i gialloneri potrebbero abbassare le loro richieste a 20 milioni visto la possibilità di perdere il giocatore a parametro zero. L'articolo <cite>Bild</cite> – Inter, per la ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Nome nuovo per ladell’Il calciomercato dell’è quasi completato. Resta da capire cosa ne sarà di Skriniar con l’offerta del PSG che non soddisfa ancora il club nerazzurro che non si schioda dalladi 80 milioni di euro. Per il dopo, secondo quanto riportato dallain Germania, si starebbe valutandoManuledele con il contratto in scadenza nel 2023. Per il quotidiano i nerazzurri sarebbero disposti ad arrivare a 30 milioni di euro, mentre i gialloneri potrebbero abbassare le loro richieste a 20 milioni visto la possibilità di perdere il giocatore a parametro zero. L'articolo –, per la ...

