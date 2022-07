Biglietti online da oggi per il Salone Nautico di Genova in programma dal 22 al 27 settembre (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – A partire da oggi è attiva la prevendita online dei Biglietti del 62° Salone Nautico Internazionale, organizzato da Confindustria Nautica a Genova dal 22 al 27 settembre prossimi. È possibile effettuare l’acquisto dei Biglietti esclusivamente online sul sito SaloneNautico.com al costo di 18 euro + 1 euro di diritti di prevendita, mediante carta di credito e, da quest’anno, tramite Apple Pay e Google Pay. Il Salone Nautico Internazionale di Genova è l’evento più rappresentativo dell’eccellenza a livello mondiale del comparto della nautica da diporto italiana ed è punto di riferimento e piattaforma globale di confronto istituzionale, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – A partire daè attiva la prevenditadeidel 62°Internazionale, organizzato da Confindustria Nautica adal 22 al 27prossimi. È possibile effettuare l’acquisto deiesclusivamentesul sito.com al costo di 18 euro + 1 euro di diritti di prevendita, mediante carta di credito e, da quest’anno, tramite Apple Pay e Google Pay. IlInternazionale diè l’evento più rappresentativo dell’eccellenza a livello mondiale del comparto della nautica da diporto italiana ed è punto di riferimento e piattaforma globale di confronto istituzionale, ...

Pubblicità

LocalPage3 : Biglietti online da oggi per il Salone Nautico di Genova in programma dal 22 al 27 settembre… - telodogratis : Biglietti online da oggi per il Salone Nautico di Genova in programma dal 22 al 27 settembre - italiaserait : Biglietti online da oggi per il Salone Nautico di Genova in programma dal 22 al 27 settembre - TV7Benevento : Biglietti online da oggi per il Salone Nautico di Genova in programma dal 22 al 27 settembre -… - fisco24_info : Biglietti online da oggi per il Salone Nautico di Genova in programma dal 22 al 27 settembre: (Adnkronos) - La 62ª… -