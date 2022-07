Berlusconi “La sinistra scarica fibrillazioni sul Governo” (Di lunedì 4 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo fortemente preoccupati per le fibrillazioni che vengono scaricate sul Governo, in un momento nel quale sono invece necessarie stabilità e dialogo. Provocazioni o prove di forza come la proposta inaccettabile sulla coltivazione domestica e l'uso della cannabis, impuntature come quella sul cosiddetto Ius Scholae creano instabilità e confusione”. Lo afferma in una nota il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, che ha incontrato a Villa Certosa il coordinatore nazionale Antonio Tajani e i capigruppo al Senato Annamaria Bernini e alla Camera Paolo Barelli. I vertici di Forza Italia sono stati informati sugli sviluppi della tragedia sulla Marmolada e sullo stato dei soccorsi dal capo della Protezione civile, e si sono confrontati sui principali temi di attualità.“Siamo favorevoli a norme che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo fortemente preoccupati per leche vengonote sul, in un momento nel quale sono invece necessarie stabilità e dialogo. Provocazioni o prove di forza come la proposta inaccettabile sulla coltivazione domestica e l'uso della cannabis, impuntature come quella sul cosiddetto Ius Scholae creano instabilità e confusione”. Lo afferma in una nota il presidente di Forza Italia Silvio, che ha incontrato a Villa Certosa il coordinatore nazionale Antonio Tajani e i capigruppo al Senato Annamaria Bernini e alla Camera Paolo Barelli. I vertici di Forza Italia sono stati informati sugli sviluppi della tragedia sulla Marmolada e sullo stato dei soccorsi dal capo della Protezione civile, e si sono confrontati sui principali temi di attualità.“Siamo favorevoli a norme che ...

Pubblicità

Dafnee85 : RT @AzzurraBarbuto: La sinistra odiava Francesca Pascale in quanto compagna di Berlusconi. Ora la santifica in quanto gay. Non c’è nulla da… - nestquotidiano : Berlusconi “La sinistra scarica fibrillazioni sul Governo” - ItaliaNotizie24 : Berlusconi “La sinistra scarica fibrillazioni sul Governo” - ledicoladelsud : Berlusconi “La sinistra scarica fibrillazioni sul Governo” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Siamo fortemente preoccupati per le fibrillazioni che vengono scaricate sul governo, in un mome… -