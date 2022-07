Bellinazzo: “Dybala, il Napoli non avrebbe vantaggi fiscali, ma è l’operazione andrebbe fatta per più motivi. Vi spiego” (Di lunedì 4 luglio 2022) Marco Bellinazzo ha spiegato gli aspetti fiscali e sportivi legati all’operazione di mercato Napoli-Dybala. CALCIOMERCATO Napoli– Dybala-Calcio Napoli. Marco Bellinazzo, giornalista del Sole24 ore, ai microfoni di Radio Marte ha spiegato gli aspetti fiscali legato all’operazione Dybala: “Dybala al Napoli? L’obiettivo era quello di ridurre il monte ingaggi e penso sia stato ampiamente raggiunto. Ci sono stati alcuni innesti con stipendi molto più leggeri rispetto a chi è uscito. Lo spazio c’è per fare questa operazione importante che andrebbe fatta per più motivi. Il primo sicuramente è quello di ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 4 luglio 2022) Marcoha spiegato gli aspettie sportivi legati aldi mercato. CALCIOMERCATO-Calcio. Marco, giornalista del Sole24 ore, ai microfoni di Radio Marte ha spiegato gli aspettilegato al: “al? L’obiettivo era quello di ridurre il monte ingaggi e penso sia stato ampiamente raggiunto. Ci sono stati alcuni innesti con stipendi molto più leggeri rispetto a chi è uscito. Lo spazio c’è per fare questa operazione importante cheper più. Il primo sicuramente è quello di ...

Pubblicità

napolipiucom : Bellinazzo: 'Dybala, il Napoli non avrebbe vantaggi fiscali, ma è l'operazione andrebbe fatta per più motivi. Vi sp… - tuttonapoli : Bellinazzo: 'Il Napoli ha margine per Dybala, un colpo da fare per più motivi' - FcInterNewsit : Bellinazzo: 'Dybala-Napoli, lo spazio c'è. E l'operazione andrebbe fatta per più motivi' - MondoNapoli : Bellinazzo: ''Dybala da prendere, il Napoli non può rischiare di ridurre il tasso tecnico dell’organico perché le c… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Bellinazzo: 'Dybala al Napoli? Il monte ingaggi è stato ridotto, c'è lo spazio per un'operazione del genere… -