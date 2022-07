Battaglia parlamentare sulla cannabis: centrosinistra ‘timido’. Cosa prevede la legge (Di lunedì 4 luglio 2022) Non c’è solo lo Ius scholae: anche il testo sulla cannabis infiamma l’Aula della Camera Non c’è solo lo Ius scholae a tormentare i rapporti – già tesi – tra le forze della maggioranza di governo, in quanto a temi ‘eticamente’ sensibili. Infatti, c’è anche la cannabis che, come l’altro testo, è uscito dalle secche della commissione (in questo caso quella della Giustizia, presidente e relatore il pentastellato Mario Perantoni), è approdato, finalmente, alla discussione dell’Aula della Camera, a partire dal 30 giugno scorso. In realtà, sempre come per lo ius scholae, dato l’ostruzionismo (feroce) del centrodestra (sulla cannabis compatto, mentre su ius scholae FI si è divisa tra favorevoli e contrari al provvedimento), il Pd ha chiesto un rinvio ‘tecnico’ di qualche giorno. Un escamotage procedurale per ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 4 luglio 2022) Non c’è solo lo Ius scholae: anche il testoinfiamma l’Aula della Camera Non c’è solo lo Ius scholae a tormentare i rapporti – già tesi – tra le forze della maggioranza di governo, in quanto a temi ‘eticamente’ sensibili. Infatti, c’è anche lache, come l’altro testo, è uscito dalle secche della commissione (in questo caso quella della Giustizia, presidente e relatore il pentastellato Mario Perantoni), è approdato, finalmente, alla discussione dell’Aula della Camera, a partire dal 30 giugno scorso. In realtà, sempre come per lo ius scholae, dato l’ostruzionismo (feroce) del centrodestra (compatto, mentre su ius scholae FI si è divisa tra favorevoli e contrari al provvedimento), il Pd ha chiesto un rinvio ‘tecnico’ di qualche giorno. Un escamotage procedurale per ...

