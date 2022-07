Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: l’Italia batte l’Olanda per 81-92. Il CT Pozzecco: “Vittoria del gruppo. Siamo sulla strada giusta” (Di lunedì 4 luglio 2022) Si è conclusa da poco la sfida che ha visto l’ItalBasket trionfare in trasferta contro l’Olanda per 81-92 nell’ultimo match valido per la prima fase delle FIBA World Cup 2023 Qualifiers (girone H). Debutto positivo in un match ufficiale per Gianmarco Pozzecco alla guida degli Azzurri, che si prendono il primo posto in vista della seconda fase (Italia inserita nel girone G con Spagna, Georgia, Ucraina, Islanda ed Olanda). Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: Italia corsara ad Almere, i big dettano legge e battono l’Olanda Il neo-CT ha commentato così, sul sito della FIP, la prestazione di questa sera:” Sono molto contento – ha detto il CT Pozzecco – perché abbiamo vinto una partita per nulla semplice. I Paesi Bassi ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) Si è conclusa da poco la sfida che ha visto l’Italtrionfare in trasferta controper 81-92 nell’ultimo match valido per la prima fase delle FIBA World CupQualifiers (girone H). Debutto positivo in un match ufficiale per Gianmarcoalla guida degli Azzurri, che si prendono il primo posto in vista della seconda fase (Italia inserita nel girone G con Spagna, Georgia, Ucraina, Islanda ed Olanda).: Italia corsara ad Almere, i big dettano legge e battonoIl neo-CT ha commentato così, sul sito della FIP, la prestazione di questa sera:” Sono molto contento – ha detto il CT– perché abbiamo vinto una partita per nulla semplice. I Paesi Bassi ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA BASKET QUALIFICAZIONI MONDIALI, OLANDA-ITALIA 81-92 Prima vittoria per #Pozzecco da Ct azzurro #SkySport #SkyBasket #Italia - ParliamoDiNews : Basket, qualificazioni Mondiali 2023: l`Italia batte l`Olanda con un super Fontecchio - Sport - Basket #basket… - sportface2016 : #Basket, #FIBAWCQ: i gironi della seconda fase - zazoomblog : Basket Qualificazioni Mondiali 2023: Italia corsara ad Almere i big dettano legge e battono l’Olanda - #Basket… - sportli26181512 : Qualificazioni Mondiale, Olanda-Italia 81-92: prima vittoria da CT per Pozzecco: Azzurri sempre in controllo della… -