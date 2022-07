Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: Italia corsara ad Almere, i big dettano legge e battono l’Olanda (Di lunedì 4 luglio 2022) Italia prima nel girone H delle Qualificazioni ai Mondiali 2023 e vittoriosa all’esordio ufficiale di Gianmarco Pozzecco da head coach, dopo il prologo con la Slovenia di Luka Doncic. Ad Almere il punteggio finale recita 81-92, ma quel che importa è che tutti i big si rivelano decisivi. 22 punti per Simone Fontecchio, seguito da Achille Polonara e Marco Spissu con 15, Gigi Datome con 11 e un notevole Paul Biligha con 10 (e non solo). Sul fronte di Maurizio Buscaglia 30 di Yannick Franke e 12 di Worthy De Jong. Pronti via, e qualcuno parte più forte di altri: Simone Fontecchio trasforma i primi tre palloni che tocca in otto punti, contro gli zero degli olandesi. Arriva la reazione, con cinque in fila, di van der Vuurst, ma gli azzurri non tremano e trovano anche delle belle soluzioni sia da Polonara che ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022)prima nel girone H delleaie vittoriosa all’esordio ufficiale di Gianmarco Pozzecco da head coach, dopo il prologo con la Slovenia di Luka Doncic. Adil punteggio finale recita 81-92, ma quel che importa è che tutti i big si rivelano decisivi. 22 punti per Simone Fontecchio, seguito da Achille Polonara e Marco Spissu con 15, Gigi Datome con 11 e un notevole Paul Biligha con 10 (e non solo). Sul fronte di Maurizio Buscaglia 30 di Yannick Franke e 12 di Worthy De Jong. Pronti via, e qualcuno parte più forte di altri: Simone Fontecchio trasforma i primi tre palloni che tocca in otto punti, contro gli zero degli olandesi. Arriva la reazione, con cinque in fila, di van der Vuurst, ma gli azzurri non tremano e trovano anche delle belle soluzioni sia da Polonara che ...

