Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: il CT Pozzecco suona la carica in vista del match contro l'Olanda. Ed i precedenti sono decisamente a favore degli Azzurri… (Di lunedì 4 luglio 2022) Cresce l'attesa per la sfida decisiva tra Olanda ed Italia per la prima fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2023 di Basket (gruppo H), con gli Azzurri che scenderanno in campo questa sera alle 19:30 ad Almere per una vittoria che varrebbe il primo posto a pari merito con l'Islanda. Le tre squadre citate sono già qualificate alla seconda fase – – dove si porteranno dietro i punti conquistati nella prima fase – in virtù dell'esclusione della Russia per le vicende extra-sportive, andando a comporre con Spagna, Georgia ed Ucraina il girone G: le prime tre classificate della seconda fase staccheranno quindi il pass per la rassegna iridata dell'anno prossimo che si svolgerà in Indonesia, Filippine e Giappone. La sfida di questa sera segnerà anche il debutto in un match ufficiale di ...

