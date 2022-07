Basket, qualificazioni Mondiali 2023: buona la prima ufficiale per Pozzecco, Italia batte Olanda 81-92 (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo l’amichevole persa contro la Slovenia, comincia bene l’avventura in partite ufficiali di coach Pozzecco sulla panchina dell’Italia: contro l’Olanda, nell’ultima giornata della prima fase delle qualificazioni ai Mondiali di 2023 di Basket, infatti, arriva la vittoria per 81-92. Un successo che permette, inoltre, agli Azzurri di chiudere questa prima fase in testa al girone H. Ora, un mese di vacanze e poi gli importanti appuntamenti tra agosto e settembre, con le prime partite della seconda fase ma soprattutto gli Europei. qualificazioni Mondiali 2023: RISULTATI e CLASSIFICHE CALENDARIO ITALBasket ESTATE 2022 qualificazioni OLIMPIADI PARIGI 2024: ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo l’amichevole persa contro la Slovenia, comincia bene l’avventura in partite ufficiali di coachsulla panchina dell’: contro l’, nell’ultima giornata dellafase delleaididi, infatti, arriva la vittoria per 81-92. Un successo che permette, inoltre, agli Azzurri di chiudere questafase in testa al girone H. Ora, un mese di vacanze e poi gli importanti appuntamenti tra agosto e settembre, con le prime partite della seconda fase ma soprattutto gli Europei.: RISULTATI e CLASSIFICHE CALENDARIO ITALESTATE 2022OLIMPIADI PARIGI 2024: ...

Pubblicità

sportface2016 : #Basket, #FIBAWCQ: buona la prima ufficiale per #Pozzecco, #Italia batte #Olanda 81-92 - hbk_89 : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASKET QUALIFICAZIONI MONDIALI, OLANDA-ITALIA 81-92 Prima vittoria per #Pozzecco da Ct azzurro #SkySport #SkyBasket… - ls8basket : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASKET QUALIFICAZIONI MONDIALI, OLANDA-ITALIA 81-92 Prima vittoria per #Pozzecco da Ct azzurro #SkySport #SkyBasket… - falconhamada_90 : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASKET QUALIFICAZIONI MONDIALI, OLANDA-ITALIA 81-92 Prima vittoria per #Pozzecco da Ct azzurro #SkySport #SkyBasket… - SkySport : ULTIM'ORA BASKET QUALIFICAZIONI MONDIALI, OLANDA-ITALIA 81-92 Prima vittoria per #Pozzecco da Ct azzurro #SkySport #SkyBasket #Italia -