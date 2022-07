Bari, 50 mila cuori per Ultimo: le immagini del concerto (Di lunedì 4 luglio 2022) “Da quando ero bambino, solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo”. Con queste parole, come sua consuetudine, Ultimo, all'anagrafe Niccolò Moriconi, abbracciato alla sua band, si dà la carica prima di salire sul palco. Lo stesso cerimoniale ripetuto prima di salire sul palco dello stadio San Nicola di Bari, sold out per la nona tappa dell'Ultimo Stadi 2022. Ultimo, il più giovane artista di sempre ad esibirsi negli stadi Il 26enne cantautore romano, il più giovane artista di sempre ad esibirsi negli stadi, si presenta con i suoi inconfondibili occhiali scuri e infiamma subito il suo pubblico con Buongiorno vita, uno dei brani del suo Ultimo album Solo, scritto durante i mesi di solitudine a causa delle restrizione dovute alla pandemia. Scartato giovanissimo da X Factor e Amici, ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 4 luglio 2022) “Da quando ero bambino, solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo”. Con queste parole, come sua consuetudine,, all'anagrafe Niccolò Moriconi, abbracciato alla sua band, si dà la carica prima di salire sul palco. Lo stesso cerimoniale ripetuto prima di salire sul palco dello stadio San Nicola di, sold out per la nona tappa dell'Stadi 2022., il più giovane artista di sempre ad esibirsi negli stadi Il 26enne cantautore romano, il più giovane artista di sempre ad esibirsi negli stadi, si presenta con i suoi inconfondibili occhiali scuri e infiamma subito il suo pubblico con Buongiorno vita, uno dei brani del suoalbum Solo, scritto durante i mesi di solitudine a causa delle restrizione dovute alla pandemia. Scartato giovanissimo da X Factor e Amici, ...

