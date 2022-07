Barcellona | ufficiale l’arrivo di Kessie | clausola da 500 milioni di euro

(Di lunedì 4 luglio 2022) Franckè ufficialmente un nuovo giocatore del. Il centrocampista ivoriano approda in blaugrana a parametro zero, dopo essersi liberato dal Milan per fine contratto. Come si legge sul sitodel club, “il giocatore firmerà un contratto fino al 30 giugno 2026 e la suasarà fissata a 500di“. La presentazione è in programma mercoledì 6 luglio, giornata in cui firmerà il contratto, sfilerà sul campo di allenamento Tito Vilanova indossando la prima maglia della stagione 22/23 e infine terrà una conferenza stampa. SportFace.

Ilha ufficializzato l'arrivo in blaugrana di Frank Kessie: il comunicato Attraverso una nota, ilha annunciato l'arrivo in blaugrana di Frank Kessie. IL COMUNICATO - "FC Barcelona e Franck Yannick Kessie hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore al ...Chi tra loro ha fatto meglio, ovvero Aubameyang, è già andato via sei mesi fa direzione, mentre Lacazette ha deciso pochi giorni di far ritorno a Lione. Con l'acquisto di Jesus, Arteta ...Franck Kessie è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona. Il centrocampista ivoriano approda in blaugrana a parametro zero. Fissata una clausola monstre.Superata la fatidica data del 30 giugno e la scadenza del contratto con il Milan, per Franck Kessie al Barcellona mancava solo l'annuncio ufficiale che è arrivato oggi. Il centrocampista ivoriano arri ...