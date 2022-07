Barcellona | ufficiale Kessie | clausola rescissoria da 500 milioni

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 luglio 2022) La notizia era nell’aria da diversi mesi, ma adesso arriva anche l’ufficialità. Dopo aver vinto lo scudetto con il Milan, Franklascia la Serie A e si trasferisce alche lo ha ingaggiato a parametro zero. L’ivoriano lascia dunque il club rossonero dopo 5 stagioni, 174 presenze e 35 gol in campionato. Con i blaugrana invece ha firmato un contratto di quattro anni, fino al 2026, con unada record: per strappare il giocatore ai catalani prima della scadenza del contratto infatti sarà necessario versare nelle casse blaugrana 500di euro. Cifra che difficilmente sarà disposto a pagare. Questo il comunicato del club: Ile Franck Yannickhanno raggiunto un accordo per il giocatore di unirsi al Barça dopo la ...