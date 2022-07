Aziz Abbes Mouhiidine, la speranza della boxe italiana per tornare ad alti livelli: “Ma per ora voglio una medaglia alle Olimpiadi” (Di lunedì 4 luglio 2022) La categoria dei pesi massimi ha espresso in Italia solo due campioni del mondo tra i professionisti. Primo Carnera negli anni Trenta e Francesco Damiani a cavallo tra gli Ottanta e i Novanta. Oggi non ci sono pugili italiani che possano ambire a qualcosa di simile tra i giganti del ring. Tra i dilettanti però sta emergendo un atleta che un giorno potrà farci sognare. Aziz Abbes Mouhiidine, nato ad Avellino nel 1998, ha conquistato l’oro agli Europei dilettanti in Armenia e ai Giochi del Mediterraneo in Algeria. Ha voglia in prospettiva di lasciare la comfort zone del dilettantismo per passare al professionismo. E se troverà un promoter di livello potrà fare cose notevoli. Del suo talento intanto se ne sono accorti anche fuori dal nostro giardino. “Nei giorni precedenti ai Giochi del Mediterraneo sono stato a Riga, chiamato da Mairis ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) La categoria dei pesi massimi ha espresso in Italia solo due campioni del mondo tra i professionisti. Primo Carnera negli anni Trenta e Francesco Damiani a cavallo tra gli Ottanta e i Novanta. Oggi non ci sono pugili italiani che possano ambire a qualcosa di simile tra i giganti del ring. Tra i dilettanti però sta emergendo un atleta che un giorno potrà farci sognare., nato ad Avellino nel 1998, ha conquistato l’oro agli Europei dilettanti in Armenia e ai Giochi del Mediterraneo in Algeria. Ha voglia in prospettiva di lasciare la comfort zone del dilettantismo per passare al professionismo. E se troverà un promoter di livello potrà fare cose notevoli. Del suo talento intanto se ne sono accorti anche fuori dal nostro giardino. “Nei giorni precedenti ai Giochi del Mediterraneo sono stato a Riga, chiamato da Mairis ...

