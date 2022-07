Azienda cinese acquista terreno vicino a base Usa: “Allarme spionaggio” (Di lunedì 4 luglio 2022) Grand Forks è un’anonima cittadina del Dakota del Nord, la terza per numero di abitanti. Conta circa 60mila anime, dispone di una base militare, la Grand Folk Air Force base, dell’Università del Dakota del Nord, la più antica dello Stato, e dell’Aeroporto internazionale di Grand Folks. Non lasciatevi ingannare dai termini: nonostante la dicitura “internzionale”, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 4 luglio 2022) Grand Forks è un’anonima cittadina del Dakota del Nord, la terza per numero di abitanti. Conta circa 60mila anime, dispone di unamilitare, la Grand Folk Air Force, dell’Università del Dakota del Nord, la più antica dello Stato, e dell’Aeroporto internazionale di Grand Folks. Non lasciatevi ingannare dai termini: nonostante la dicitura “internzionale”, InsideOver.

