Avellino | spunta un nuovo nome per la difesa | De Vito prova la stretta

(Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ci siamo. L’attesa è finita, i 61 giorni che hanno separato la vecchia stagione da quella che si appresta a cominciare sono agli sgoccioli. L’da questa mattina ha cominciato le visite mediche che anticipano il ritiro del prossimo 18 luglio. L’obiettivo del direttore sportivo, Enzo Deè consegnare nelle mani del tecnico Roberto Taurino l’80% del rosa in vista del pre-season di Mercogliano. Il dirigente irpino nelle prossime ore stringerà per l’arrivo in Irpinia di Lorenzo Moretti (difensore, classe ’03) dell’Inter. E non solo. Ilsul taccuino porta Simone Auriletto (difensore, classe ’98) della Pro Vercelli. Cresciuto calcisticamente nel Torino sotto la gestione tecnica di Federico Coppitelli approda prima alla Reggiana e poi al Matera. ...