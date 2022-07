Autostrade | ennesima batosta per gli automobilisti Aumenti per le tariffe Telepass

Pubblicità

Leggi Anche dal blog di Erasmo Palazzotto Melilla,strage di migranti della Fortezza ... Ecco, tutto questo però vorrei ce lo ricordassimo tutte le volte che dalle strade e dalle...Il rialzo dei prezzi, infatti, riguarderà anche i pedaggi autostradali , secondo quanto annunciato daper l'Italia e sarà pari all'1,5% . Si tratta così dell'batosta per gli ...Alle 18:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 al km 444 in direzione Trieste nelle vicinanze del casello di San Stino di Livenza per un incidente stradale tra un furgone e un mezzo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...