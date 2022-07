Australia | inondazioni nel Nuovo Galles del Sud

(Di lunedì 4 luglio 2022) Almeno trentamila persone evacuate e nuovi ordini di evacuazione in arrivo per gli abitanti di Sydney dopo che le piogge incessanti hanno inondato diversi sobborghi della piu' grande citta' ...

Un intenso sistema di bassa pressione al largo della costa orientale dell'si prevede che portera' altre forti piogge nelle regioni meridionali del Nuovo Galles del Sud, dopo un fine ......di un elicottero cercano di mettere in salvo 21 membri dell'equipaggiamento di un cargo bloccato in mare a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute sulla costa orientale dell'. I ...Almeno trentamila persone evacuate e nuovi ordini di evacuazione in arrivo per gli abitanti di Sydney dopo che le piogge incessanti hanno ...Roma, 4 lug. (askanews) - Soccorritori a bordo di un elicottero cercano di mettere in salvo 21 membri dell'equipaggiamento di un cargo bloccato ...