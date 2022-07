Auriemma: “Napoli, Dybala non lo prenderei, meglio Dembelè” (Di lunedì 4 luglio 2022) Raffaele Auriemma non punta sul Dybala, per il Napoli il giornalista preferirebbe Dembelè per la potenza fisica. CALCIOMERCATO Napoli– Dybala-Dembelè-Napoli. Raffaele Auriemma boccia Dybala e apre a Dembelè. Il giornalista di Radio Marte e e Mediaset, durante la trasmissione Si gonfia la rete ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli “Vedendo quest’ultimo week end e tutti i nomi importanti accostati al Napoli, bisogna chiedersi se è stato frutto di un improvviso attacco di sole di chi ha scritto queste cose oppure se il presidente è impazzito e ha deciso di non ridurre più il monte ingaggi ma di alzarlo. Dybala ha rifiutato 8 ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 4 luglio 2022) Raffaelenon punta sul, per ilil giornalista preferirebbeper la potenza fisica. CALCIOMERCATO. Raffaelebocciae apre a. Il giornalista di Radio Marte e e Mediaset, durante la trasmissione Si gonfia la rete ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del“Vedendo quest’ultimo week end e tutti i nomi importanti accostati al, bisogna chiedersi se è stato frutto di un improvviso attacco di sole di chi ha scritto queste cose oppure se il presidente è impazzito e ha deciso di non ridurre più il monte ingaggi ma di alzarlo.ha rifiutato 8 ...

Pubblicità

napolipiucom : Auriemma: 'Napoli, Dybala non lo prenderei: meglio Dembelè' #auriemma #napoli #ForzaNapoliSempre… - NapoliAddict : Auriemma: “Dybala non lo prenderei! Prenderei Dembelè per un motivo. Su Koulibaly…” #Napoli #ForzaNapoliSempre… - _SiGonfiaLaRete : #Auriemma: “Tutti questi nomi accostati al #Napoli sono assurdi, #Dybala non lo prenderei…” - Carlogioia20 : #Auriemma : “Tutti questi nomi accostati al #Napoli sono assurdi, #Dybala non lo prenderei…” - NapoliFCNews : Auriemma: “Se devo scegliere tra Bernardeschi e Deulofeu? Prendo il secondo…” #Napoli #SSCN #AvantiNapoli… -